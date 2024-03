MAIRE, nuovo piano dopo 2023 in netta crescita. Vede ricavi a 10 miliardi

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha chiuso ilconpari a 4,3 miliardi di euro (+230% sul 2022, superando la guidance),a 274,4 milioni di euro (+31,1%, con una crescita del margine anche grazie ad una maggiore contribuzione della Sustainable Technology Solutions) e undi 129,5 milioni di euro (+43,3%). L'acquisizione di nuovi ordini per 11,2 miliardi di euro ha portato a un solidodi 15 miliardi di euro.Il CdA ha approvato la proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di undi 0,197 euro per azione, in aumento del 59% rispetto all'anno precedente, incrementando il pay-out dal 45% al 50%."Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che abbiamo presentato oggi - ha commentato l'- Le scelte strategiche annunciate lo scorso anno stanno confermando la loro validità e, anche per questo, il mercato ci sta premiando. I principali indicatori finanziari crescono a doppia cifra. Aumenta il contributo della business unit Sustainable Technology Solutions, che ha registrato ricavi superiori del 40%. La nostra leadership tecnologica è stata consolidata con l'ampiamento del portafoglio di soluzioni a supporto degli obiettivi di decarbonizzazione dei nostri clienti. Ma soprattutto, oggi vediamo"."Abbiamo acquisito ordini per oltre 11 miliardi, sfruttando con successo ile portando il nostro portafoglio a 15 miliardi - ha aggiunto - Continuiamo ad espandere i nostri centri operativi, aggiungendone di nuovi. Nel 2023, la capacità di ingegneria, misurata in ore di lavoro, ha registrato una crescita del 20% rispetto al 2022. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza le grandi professionalità che quotidianamente contribuiscono al raggiungimento dei nostri traguardi. Le nostre persone e il loro talento sono il nostro principale patrimonio e continueremo ad investire su di loro".MAIRE ha anche approvato la, che prevede un altro anno di forte crescita: ricavi compresi tra 5,7 e 6,1 miliardi di euro (+30-40%), raggiungendo il livello previsto nel Piano Strategico 2023-2032 con quattro anni di anticipo; EBITDA compreso tra 360 e 405 milioni di euro (+30-45%); capex comprese tra 140 e 170 milioni di euro, principalmente dedicate all'espansione del portafoglio tecnologico; disponibilità nette adjusted in rialzo rispetto al 31 dicembre 2023.Il CdA ha approvato il. Nel 2033 sono attesi ricavi per oltre 10 miliardi di euro e EBITDA di circa 1 miliardo di euro. La crescita più forte dei volumi è prevista nel primo quinquennio, mentre la profittabilità beneficerà di un crescente contributo del business tecnologico e dei progetti integrati a maggior valore aggiunto. Viene previsto oltre 1 miliardo di euro di investimenti cumulati, incluse operazioni di M&A, per supportare l'espansione del portafoglio tecnologico e le iniziative di MET Development.MAIRE prevede che le Disponibilità nette adjusted raggiungano circa 500 milioni di euro nel 2028 e oltre 1,6 miliardi di euro nel 2033, anche grazie a un livello più normalizzato di investimenti e ai ritorni derivanti dalle suddette iniziative "first-of-a-kind" nella seconda metà del piano. È inoltre prevista una significativa riduzione del debito lordo ed è ipotizzato un