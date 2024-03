Barclays alza target su Maire e Saipem con conferma Overweight

Barclays

Saipem

Maire

(Teleborsa) - Gli analisti diapprezzano le società italiane, avendo esse registrato notevoli incrementi degli utili, e hanno, eper entrambi i titoli. La revisione dei giudizi è arrivata all'interno di un report sul settore dei servizi energetici europei.Viene sottolineato che Maire ha riportato, superiori alla guidance e con una migliore visibilità e un piano strategico decennale aggiornato presso il suo CMD. Ha osservato che il 2024 sarebbe stato un anno eccellente di crescita e che il super-ciclo rimarrà almeno per il prossimo decennio con la società che ne trarrà vantaggio. Ciò si riflette nel suo, che prevede un obiettivo ambizioso di raggiungere oltre 10 miliardi di euro di ricavi e un EBITDA di circa 1 miliardo di euro entro il 2033 con una crescita molto più forte nei primi cinque anni. Il quadro presentato è "molto più positivo di quanto ci aspettassimo con il precedente obiettivo di ricavi per il 2028 ora previsto per il 2024", si legge nella ricerca.Barclays fa anche notare che la società è inoltre fiduciosa nel sostituire il suo attuale portafoglio ordini con un valore almeno equivalente di nuovi ordini nel 2024, la maggior parte dei quali si concretizzerà nel primo semestre 2024. Si prevede che la redditività nell'anno fiscale 2024 migliori, beneficiando del contributo di soluzioni tecnologiche e servizi a maggior valore aggiunto, insieme al significativo incremento dei volumi. Di conseguenza, gli analisti aumentano significativamente la stima dell'EBITDA per il 2024-25 del 19-32%, il cheSu Saipem viene invece scritto che ha riportato, con l'EBITDA più elevato registrato negli ultimi quattro anni e i migliori risultati netti trimestrali dal terzo trimestre del 2013. Ciò è stato sostenuto dai forti progressi compiuti nel settore E&C offshore e dalla progressiva riduzione del peso dei progetti legacy, che si attestavano a meno di 2 miliardi di euro alla fine del 2023 rispetto ai 5 miliardi di euro nel 2021. Si continua a registrare unverso il settore offshore E&C meno rischioso (55% del portafoglio ordini totale), che riflette la forza nel mercato complessivo e fa parte della strategia 2024-27 dell'azienda.Guardando al futuro, con l', la società prevede di registrare un volume di ordini pari a 50 miliardi di euro durante il periodo sulla base della flotta attuale, con ricavi in crescita a un CAGR del 4-5% e un margine EBITDA del 12% alla fine del periodo. Di conseguenza, si prevede di vedere una sostanziale generazione di flussi di cassa cumulativi di circa 3 miliardi di euro, che ridurrebbero ulteriormente il debito lordo della società nel corso dell'orizzonte e renderebbero possibile il pagamento di dividendi pari al 30-40% del FCF post lease. Barclays ha aggiornato i numeri per riflettere la pubblicazione degli utili e la strategia 2024-27 e aumentato le previsioni EBITDA 2024 del 18% e 2025-26 del 12-13%. Pertanto, è