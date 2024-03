Pomodoro in scatola, nel 2023 valore esportazioni cresce del 18%

(Teleborsa) - Nell’ambito del progetto, cofinanziato dall’Unione Europea e finalizzato alla valorizzazione e alla promozione delle conserve di pomodoro made in Italy,Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, parteciperà alla prossima edizione da livello mondiale delle conserve rosse e il secondo dopo gli USA, se consideriamo solo i paesi extraeuropei, in termini di valore. Nel 2023 le esportazioni nel Paese nipponico hanno fatto registrare una crescita in valore del 18% rispetto all’anno precedente, per un totale di 120 milioni di euro, circa il 4,3% dell’export globale (2,8 miliardi di euro). Il valore dell’export cresce anche in tutto il mercato asiatico con un netto +19% per un totale di circa 270 milioni di euro (il 9,6% dell’export totale).in particolare per il pelato intero apprezzato per le sue qualità e per la sua genuinità. – commenta Giovanni De Angelis, Direttore Generale di ANICAV – Grazie alle performance molto positive degli ultimi anni il mercato nipponico, al netto delle tensioni geo politiche che potrebbero incidere su costi, continua ad avere una notevole rilevanza strategica per il nostro comparto. Per questo motivo il progetto ‘Red gold from Europe. Excellence in EU preserved tomatoes’, costituisce un importante strumento per consolidare e accrescere la presenza dei nostri prodotti, già ampiamente conosciuti ed apprezzati dai consumatori giapponesi, in questo Paese”.