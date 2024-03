Cnel, Brunetta: occorre aumentare occupazione femminile, discriminazioni portano inefficienza

(Teleborsa) - Il presidente del Cnel,, ha dichiarato che "non ci sarà maitra donne e uomini se non aumenta la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il Codice rosso contro la violenza è importante ma se una donna non lavora e non può lasciare il compagno manesco perché non ha entrate proprie su cui contare, difficilmente riuscirà a liberarsi e ad essere autonoma. Il 50% delle donne rimangono di fatto tagliate fuori dal mercato del lavoro e continuano a svolgere il 70% del lavoro domestico gratuito".Al convegno 'Il lavoro buono. Pari Opportunità, condivisione, contrattazione", organizzato dal. Brunetta ha ricordato che "secondo l'Ocse le italiane dedicano ogni giorno 175 minuti in più al lavoro domestico rispetto ai loro compagni, contro i 108 minuti del Regno Unito, i 92 minuti della Germania e i 90 minuti della Francia. Le donne, inoltre, sono meno pagate, più precarie, meno promosse in carriera. E questo lo paghiamo tutti non solo le donne. Lo paga il Paese perché le discriminazioni portano inefficienza".