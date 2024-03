Encavis conferma di essere in trattativa con KKR per potenziale accordo

Encavis

(Teleborsa) - Il board di, gestore tedesco di parchi eolici e solari quotato alla Borsa di Francoforte, hacon il colosso statunitense del private equityin merito all'interesse per unacon la società.Poiché i, non vi è alcuna garanzia che una potenziale transazione venga proposta o portata a termine, si legge in una nota. Encavis non intende rilasciare ulteriori commenti né rispondere ad alcuna domanda fino a quando non sarà stata presa una decisione.Oggi pomeriggio Bloomberg ha scritto che KKR è in trattative per acquisire Encavis in un accordo che, secondo persone a conoscenza della questione,Le azioni di Encavis sono crollate di oltre la metà da quando hanno raggiunto il record nel gennaio 2021, dando alla società un valore di circa 1,9 miliardi di euro a mezzogiorno di mercoledì. Le azioni Encavis hannoa 13,40 euro dopo le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg News, portando la capitalizzazione a 2,2 miliardi di euro.Encavis. All'interno del gruppo Encavis, Encavis Asset Management offre servizi a investitori istituzionali. Un'altra società del gruppo è Stern Energy S.p.A., con sede a Parma, che è un fornitore specializzato di servizi tecnici per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il revamping e il repowering di impianti fotovoltaici in tutta Europa.