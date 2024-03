Everli entra nella Casa di Grande Fratello e rivoluziona la spesa settimanale

(Teleborsa) -, il principale operatore italiano per la, annuncia una inedita collaborazione con “”, popolarissimo reality show che da oltre 20 anni appassiona il pubblico televisivo italiano. Infatti, a partire da oggi e fino alla fine del programma, la spesa settimanale degli inquilini e quella per alcune cene a tema sarà affidata a uno Shopper di Everli, che se ne occuperà recandosi personalmente al supermercato prescelto.La mission di Everli è da sempre quella di garantire alle persone un’esperienza di acquisto online della spesa semplice, veloce, sicura e personalizzata. Da oggi, anche gli inquilini di una delle case più famose d’Italia potranno fare la spesa scegliendo tra diversi supermercati con un’ampia varietà di prodotti, anche freschi: completato l'ordine via app, unodi Everli si recherà ale sceglierà ogni singolo prodotto con attenzione, per poi consegnare tutto nella Casa.L’arrivo della spesa sarà visibile durante una delle consuete clip mostrate durante la puntata in onda in prima serata su Canale 5 e, ogni martedì, durante le clip video trasmesse neldi