Finecobank, raccolta netta febbraio a 845 milioni

Finecobank

(Teleborsa) -ha annunciato che, nel mese di febbraio, lasi è confermata su livelli elevati, ribadendo il crescente utilizzo di Fineco come piattaforma di riferimento per tutte le necessità finanziarie, mentresi mantiene elevata nel mese aL’asset mix vede lapositiva per 269 milioni, di cui 160 milioni relativi alla raccolta retail di Fineco Asset Management, nonostante i(€ -196 milioni). Laè stata pari a 647milioni, mentre la diretta è stata pari a -71 milioni.nel mese di febbraio sono stimati a 17 milioni (+48% rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno 33 milioni (+1% a/a).