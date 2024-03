LSEG, consorzio di investitori vende 21,5 milioni di azioni

Blackstone

(Teleborsa) - Unche comprende la società di private equityhaazioni del(LSEG), per circa 1,9 miliardi di sterline. Investitori istituzionali hanno acquistato circa 15,9 milioni di azioni a 8.980 pence per azione, riflettendo uno sconto di circa lo 0,7% rispetto al prezzo di chiusura di martedì, secondo quanto riferito a Reutersa da un bookrunner.In un comunicato,ha dichiarato di averin una transazione fuori mercato da 500 milioni di sterline, ai sensi dei termini del contratto stipulato tra la società e il consorzio (di cui fanno parte anche Canada Pension Plan Investment Board e GIC), approvato dagli azionisti nell'assemblea generale annuale dell'aprile 2023.Il prezzo pagato da LSEG per l'acquisto fuori mercato è di 8.917 pence per azione. Come precedentemente annunciato , LSEG prevede di eseguiredi azioni proprie nel 2024.