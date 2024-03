Toscana Aeroporti, febbraio da record con oltre 443 mila passeggeri

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, a registrato il migliordella sua storia, contransitati, segnando un aumento del +14,7% rispetto al 2023. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla crescita sia dei movimenti totali dei voli (+8,4% su febbraio 2023) che del load factor (rapporto tra passeggeri trasportati e posti offerti), che ha registrato un incremento di circa 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, passando dall'81,1% all'84,0%.Nei, il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato i 903 mila passeggeri complessivi, con una crescita del +11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.L'ha registrato un, con oltre 192 mila passeggeri, segnando il miglior febbraio di sempre con una crescita del +32,2% rispetto al 2023. Questi risultati sono sostenuti dalla crescita dei movimenti totali dei voli (+22,5% rispetto al 2023) e dal load factor che ha raggiunto il 78,9% (+2,3 punti percentuali). Nel mese di febbraio, sia il traffico nazionale (+88,7%) che internazionale (+26,1%) sono in crescita rispetto al 2023. Nella classifica delle destinazioni preferite dai passeggeri dell'aeroporto di Firenze nel mese di febbraio 2024 troviamo Parigi, Londra, Amsterdam, Roma e Madrid. Complessivamente, nei primi due mesi del 2024, entrambi mesi record per l'aeroporto di Firenze, sono transitati 387 mila passeggeri, registrando una crescita del +32,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.Passando all', nel mese di febbraio sono transitati oltre 250 mila passeggeri, registrando un incremento del +4,1% rispetto allo stesso mese del 2023, inrispetto al mese precedente di gennaio, in cui si era registrata una diminuzione del 4,1%. Il maggior load factor registrato a febbraio 2024 (+4,2 punti percentuali, pari all'88,3%) ha compensato ampiamente la diminuzione dei movimenti totali dei voli (-5,1%). Nel mese, il traffico passeggeri internazionale è in crescita (+12,6%) rispetto alla diminuzione (-10,7%) del traffico nazionale. Le destinazioni più apprezzate a febbraio 2024 sono state Tirana, Londra, Palermo, Parigi e Catania. Il traffico passeggeri totale dello scalo pisano nei primi due mesi dell’anno ha raggiunto oltre 516 mila passeggeri, in linea (-0,3%) con il traffico dello stesso periodo del 2023.