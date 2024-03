China exports, aumentano più del previsto nel periodo gennaio-febbraio

(Teleborsa) - Lesono cresciute sostanzialmentedurante il periodo gennaio-febbraio, molto più del previsto dell'1,9%, secondo i dati doganali di giovedì.nel periodo gennaio-febbraio, molto più di quanto previsto per un aumento dell'1,5%, e in forte accelerazione rispetto all'aumento dello 0,2% osservato a dicembre. È quanto si legge in unIl, in parte sostenuto da una certa resilienza nella domanda di esportazioni, mentre le importazioni sono state sostenute anche dall’aumento della spesa per le vacanze.La bilancia commerciale della Cina per il periodo gennaio-febbraio è stata di, secondo i dati ufficiali. La lettura è stata superiore alle aspettative per un surplus di 110,30 miliardi di dollari, ed è aumentata rispetto alla lettura di dicembre di 75,34 miliardi di dollari.Ma nonostante qualche miglioramento all’inizio del 2024,. Pechino ha recentemente fissato una previsione di crescita economica ampiamente deludente per il 2024, al 5%, lo stesso del 2023.