Equita rivede rating su utilities italiane con scenario più conservativo su prezzi

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno, con l'introduzione di unosui prezzi elettrici elettrici (-17 €/MWh avg. nel periodo 2024-30).Suhanno ridotto le stime a causa del peggioramento dello scenario energetico, con la stima di EBITDA 2026 rivista in ribasso del 4% e un target price ridotto dell'8% aper azione. La. "Anche se ci piace l'esposizione bilanciata di a2a alle attività di mercato/semi-regolate (Energia e Waste) e quelle regolate (smart grids), che consente alla società di generare una buona cash generation nell'attuale scenario di debolezza dei prezzi dell'energia elettrica, preferiamo sovrappesare titoli con una maggiore esposizione ai clienti retail come Enel (minore sensitivity ai prezzi della powergen di breve termine) e con dividend yields più elevati", si legge nella nota.Per, su cui c'è un ratinge un target price diper azine, gli analisti miglioreranno le stime visti i target di crescita dell'EBITDA (cagr del 5% vs +3%) e di utile netto (cagr 5% attesa -4%) e soprattutto l'impegno della società a distribuire un DPS in crescita del 4% annuo (nostra stima flat), che assicura un dividend yield attraente del 6,1% che sale al 6,9% nel 2026 per una società esposta ad assets regolati nella Water ed electricity distribution.Equita ha confermato la view positiva () su, con un nuovo target price diper azione (-4% principalmente a causa della riduzione delle stime) che offre un upside del 24% sul prezzo attuale e che implica un PE di 10,7x e un Ev/Ebitda di 6,4x sul 2026. Enel: è molto ben posizionata per trarre vantaggio dal processo di decarbonizzazione in corso, offre tassi di crescita interessanti, ha un approccio più equilibrato all'allocazione del capitale, tratta a multipli interessanti.Nonostante le incertezze di breve (sia per la volatilità nei prezzi energetici che per l'attesa di revisione al ribasso del consensus per i minori prezzi elettricità) Equita ha deciso di confermare ilsucon un nuovo target diper azione (-4% alla luce di una riduzione del -7% dell'EBITDA nel periodo 2025-26). Erg: offre una crescita interessante, ha un profilo bilanciato, ha una valutazione ragionevole .Inoltre, conferma la view positiva su) con un nuovo target price diper azione (-3% principalmente a causa delle minori stime P&L). Iren ha un ottimo mix di asset, ha tassi di crescita interessanti nei prossimi anni e tratta a multipli interessanti.