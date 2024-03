Eventi e scadenze del 7 marzo 2024

Martedì 05/03/2024

Mercoledì 06/03/2024

Giovedì 07/03/2024

(Teleborsa) -- ITB Berlin, la più grande fiera del turismo nel panorama mondiale, si tiene ogni anno al Berlin ExpoCenter City a Berlino. La fiera è una tendenza nel panorama delle esposizioni del settore di turismo e attrae miglia di visitatori provenienti da tutto il mondo- 22° edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell’ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative- Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - Evento organizzato da: Abi e AbiServizi. Focus su valorizzazione delle diversità e inclusione. Intervengono, tra gli altri, il Presidente BNL BNP Paribas e Findomestic Banca, i Direttori Generali di Abi e FEduF, l'AD di SACE, il COO di Iccrea Banca e il Presidente di Banca Mediolanum- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al Senato- I ministri dell'UE discuteranno sul regolamento sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sul rapporto annuale 2024 sul mercato unico e sulla competitività, sul futuro della politica industriale dell'UE e varie- Milano, Università Bocconi - Seconda edizione del Festival dedicato alla cultura manageriale, con focus su intelligenza artificiale, management al femminile, sostenibilità dei conti pubblici e molti altri temi- Discorso del 46° Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sullo Stato dell'Unione, in serata a Washington DC- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia09:00 -- Milano, Centro Congressi Confcommercio - 16ma edizione dell'evento di Scenari Immobiliari con Svicom, per una mattina di discussione tra operatori, advisor e investitori per delineare trend, dinamiche e nuovi prodotti del settore retail10:00 -- Roma, Palazzo Esposizioni - progetto realizzato da Terna con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore. Interverrà, tra gli altri, il presidente di Terna, Igor De Biasio, che presenterà la terza edizione del concorso10:30 -- Camera dei Deputati - Evento di presentazione del programma delle Camere di Commercio Italiane all'estero (CCIE) e dei preliminari sulle attività svolte nel 2023. Saranno presenti parlamentari, organismi della promotion pubblica e associazioni imprenditoriali. Videomessaggio del ministro Urso13:30 -- L’evento, che si terrà via webcast, sarà focalizzato sul Piano 2024-'26, sull'aggiornamento strategico e sugli approfondimenti relativi ai recenti sviluppi del business in Italia e in Brasile. Interverranno Pietro Labriola (Chief Executive Officer), Alberto Griselli (TIMBrasil Chief Executive Officer) e il resto del Management Team14:15 -- Riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:30 -- Camera dei deputati, Palazzo del Seminario - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, al convegno “San Tommaso d’Aquino, 750 anni dopo”15:45 -- Pubblicazione delle nuove previsioni macroeconomiche dell'eurozona16:00 -- Milano, Le Village by CA - Terza edizione dell’evento promosso dalla rivista Fleet Magazine in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand dedicato alle donne, al loro ruolo nell'automotive, con un tema quest'anno fondamentale: il divario salariale, o gender pay gap16:30 -- Senato - L'evento, organizzato da LAW (Leadership Alliance for Women) in occasione della Giornata internazionale della donna, sarà incentrato sulle iniziative portate avanti da alcune delle principali aziende italiane per promuovere l’inclusione e gli effetti che il PNRR sta avendo sulle relative decisioni imprenditoriali- Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Bilancio Consolidato e del progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione del Risultato 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione progetto di bilancio 2023 e convocazione Assemblea Soci- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2023 e approvazione del Bilancio Consolidato 2023- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati FY23 e conference call- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; presentazione Piano Economico Finanziario- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2023