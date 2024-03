Fed, Bowman: "Non è ancora il momento per un taglio dei tassi"

(Teleborsa) -. Lo ha ribadito oggi, governatrice della Fed, ribadendo che "se i dati continueranno a indicare che l'inflazione di muove in modo sostenibile verso il target del 2%, allora sarà appropriato ridurre gradualmente i tassi per evitare che la politica monetaria sia troppo restrittiva".Bowman è annoverata fra i falchi della Fed ee sui rischi di inflazione. Di recente ha affermato che l'attuale tasso di riferimento del 5,25-5,5% sembra "appropriatamente calibrato" per ridurre le pressioni inflazionistiche. "La mia previsione di base continua a essere che", ribadisce in un discorso rivolto a un gruppo di banchieri del New Jersey.verso il nostro obiettivo del 2%, alla fine diventeràdi riferimento - ha notato - per evitare che la politica monetaria diventi eccessivamente restrittiva".