Garante privacy sanziona UniCredit per 2,8 milioni di euro. La banca impugnerà la decisione

UniCredit

(Teleborsa) - Ilhaperper unaavvenuta nel 2018, che ha coinvolto migliaia di clienti ed ex clienti. Dalle verifiche effettuate dall'Autorità - a seguito della ricezione della notifica di data breach da parte della banca - è emerso che la violazione era avvenuta a causa di un attacco informatico massivo, perpetrato da cybercriminali, al portale di mobile banking. L'attacco aveva causato l'acquisizione illecita del nome, cognome, codice fiscale e codice identificativo di circa 778mila clienti ed ex clienti e, per oltre 6.800 dei clienti "attaccati", aveva comportato anche l'individuazione del PIN di accesso al portale.Nel corso della complessa attività istruttoria, il Garante ha rilevato. In particolare, l'Autorità ha accertato che la banca non aveva adottato misure tecniche e di sicurezza in grado di contrastare efficacemente eventuali attacchi informatici e di impedire ai propri clienti di utilizzare PIN deboli (come ad es. quelli composti da sequenze di numeri o coincidenti con la data di nascita). Nel definire l'importo della sanzione a 2 milioni e 800 mila euro, il Garante ha considerato l'elevato numero dei soggetti coinvolti dalla violazione dei dati personali, la gravità della stessa e la capacità economica della banca. Sono invece state considerate attenuanti la tempestiva adozione di misure correttive, le iniziative di informazione e supporto poste in essere nei confronti della clientela e la circostanza che la violazione non ha riguardato i dati bancari.UniCredit ha risposto alla sanzione sottolineando che la decisione del Garante riguarda un incidente risalente al 2018 che ha interessato una frazione della clientela italiana, incidente che peraltro era stato immediatamente risolto e notificato in ossequio alla normativa vigente. La banca"La sicurezza dei dati dei clienti è una assoluta priorità per UniCredit, che nell'ambito del piano industriale Unlocked 2022-2024 sta, con l'obiettivo di rendere sempre più efficaci i propri sistemi informatici, rafforzare ulteriormente la sicurezza e ampliare l'offerta di servizi digitali per la clientela", si legge in una nota.Con l'adozione di un secondo provvedimento l'Autorità èsanzionando la società con una multa di. Dalle verifiche effettuate dal Garante, in particolare è emerso che NTT Data Italia aveva comunicato ad UniCredit l'avvenuta violazione dei dati personali dei propri clienti oltre il termine previsto dal Regolamento e solo dopo che la banca ne era venuta a conoscenza tramite i propri sistemi di monitoraggio interno.Inoltre, NTT Data Italia aveva affidato l'esecuzione delle attività di vulnerability assessment e penetration testing in, senza l'autorizzazione preventiva alla banca in qualità di titolare del trattamento, che invece aveva espressamente vietato l'affidamento a terze parti di tali attività.