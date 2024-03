TIM Enterprise, Schiavo: sovra-performiamo il mercato, possibile M&A nell'area tech

TIM

(Teleborsa) -ha ", consolidando una posizione di leadership" ed è "". Lo ha affermato, Chief Enterprise e Innovative Solutions Officer di, durante la call con gli analisti sul Piano 2024-26 senza la rete (NetCo).Il manager ha evidenziato che la divisione ha(+6,4% YoY nel 2023) e "un punto importante in termini di redditività è che il modello unificato di go-to-market aumenta la quota di ricavi da servizi sviluppati dalle fabbriche TIM (dall’11% nel 2023 al 21% nel 2026)"."In continuità con il passato, raddoppieremo le nostre priorità strategiche per rilanciare la crescita", ha detto Schiavo, citando come azioni importanti il fatto che ", sfrutteremo il 5G per sviluppare e rafforzare la comunicazione mission-critical e il monitoraggio delle infrastrutture, rafforzeremo gli accordi con la PA".Per quanto riguarda l'evoluzione del modello operativo, il manager ha citato assunzioni e sviluppo di capacità su larga scala nel campo tecnologico e partnership strategiche per accelerare i servizi professionali. "per rafforzare la proposta nell'area tecnologica emergente ed espandere il business dei servizi professionali", ha sottolineato.In quanto a, come punti importanti sono stati citati: il rafforzamento della posizione come fornitore leader di infrastrutture nel mercato locale attraverso l'ottimizzazione del patrimonio dei Data Center; lo sfruttamento di AI e GenAI per ottimizzare i costi di assistenza e consolidare la posizione di leader nella Smart City e nella digitalizzazione del patrimonio culturale.In merito alla ricetta per una crescita sostenibile, Schiavo ha detto che ", come 16 data center, una crescita superiore al mercato per il fatturato, oltre 1 miliardo di euro di ricavi dal Cloud, essere il partner più importante in Italia per Google,, Vmware, Fortinet,