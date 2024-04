TIM, Merlyn: 6,6 miliardi di euro di liquidità con vendita di NetCo, Brasile e Consumer

TIM

(Teleborsa) - L'investitore attivistaafferma che il proprioper il futuro dioffre opzionalità e propone un percorso alternativo, oltre ad affrontare qualsiasi scenario contingente per. La visione di TValue è quella di trasformare TIM in TechCo, una società Tech & Infra in forte crescita dedicata a fornire soluzioni all'avanguardia a clienti aziendali e della Pubblica Amministrazione sfruttando il suo "pervasive network".Questa trasformazione sarà attuatacome TIM Brasil già nel 2024 e da aziende prive di vantaggi competitivi come TIM Consumer entro la metà del 2025.La, già nel 2024, genererà il cuscinetto di liquidità per iniziare a servire il debito esistente ed eseguire il piano di trasformazione. Già entro l'estate 2024 sarebbero avviateed eseguirla positivamente nel più breve tempo possibile e comunque entro la metà del 2025.A questo punto,agirà come aggregatore di mercato,nello spazio edge delle telecomunicazioni a valore aggiunto, nell'intelligenza artificiale e nella relativa rivoluzione informatica, nel cloud, nell'ICT, nella sicurezza informatica e nell'IoT. TechCo raggiungerà la giusta dimensione e diventerà un leader europeo in questo ambito, anche attraverso la promozione e lo sfruttamento di connessioni forti e di nuova concezione con le principali potenze globali, si legge nel piano pubblicato da Merlyn Partners.TValue presenta, i quali - sostiene Merlyn Partners - garantiscono un valore superiore. In ogni scenario verrà eseguita la trasformazione di TechCo,Prendendo ad esempio lo scenario 1, con la vendita di NetCo nel terzo trimestre (come prevede anche il piano Labriola), il Brasile nel quarto trimestre 2024 e il Consumer nel primo trimestre 2025, TIM si ritroverebbe con, invece dei 20,3 miliardi di euro di debito in partenza.Nello scenario 5, con la vendita del Brasile nel quarto trimestre 2024, quella di Consumer nel primo trimestre 2025 e mantenendo dentro il gruppo NetCo, TIM si ritroverebbe con un