UniCredit, 4 milioni di euro di finanziamento alla friulana Armare

UniCredit

(Teleborsa) -, realta` imprenditoriale leader nel settore della produzione di cordami a livello internazionale,Piu` nello specifico i fondi messi a disposizione andranno a supportare l’ampio piano di investimenti, da 10 milioni di euro, della storica azienda friulana, derivazione di una tradizione familiare di oltre 200 anni di storia nella produzione di cordami, con un focus specifico sull’innovazione ed automatizzazione degli impianti elettrici, meccanici, antincendio e fotovoltaici del nuovo stabilimento in fase di costruzione, il cui progetto e` firmato GEZA Architettura di Udine.II finanziamento, denominato "", e` la soluzione ad hoc studiata da UniCredit per Ie imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilita`, ed e` vincolato al raggiungimento di due obiettivi ESG che l'azienda si e` impegnata a realizzare entro 3 anni: da un lato l’avvio di iniziative di efficientamento energetico presso le sedi aziendali, attuabili per esempio attraverso l’ammodernamento di macchinari e/o utilizzo di tecnologie avanzate, in grado di ottenere un efficientamento dei consumi energetici, operazioni di offsetting di CO2 o iniziative di welfare aziendale; dall’altro la promozione di iniziative propedeutiche allo sviluppo di occupazione e formazione giovanile (progetti di mentoring, stage, alternanza scuola-lavoro).Attraverso il finanziamento "Futuro Sostenibile", UniCredit riconosce all'azienda, al momento dell'erogazione, condizioni agevolate, con successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento.L’. Armare Ropes e` anche Official Supplier di Emirates Team New Zealand, per la 37a Campagna di America’s Cup in programma nel 2024 a Barecellona, la manifestazione velica piu` antica e prestigiosa al mondo che vede la banca intervenire come GLOBAL PARTNER e GLOBAL BANKING PARTNER esclusivo. La collaborazione tra Armare Ropes e il team neozelandese giunge alla terza edizione consecutiva, dopo le vittoriose precedenti campagne del 2017 e 2021., commenta: "Per anni abbiamo lavorato in sordina e senza tregua, dando spazio ad un unico obiettivo, quello di raggiungere alti livelli di qualita` e servizio per i nostri clienti. Gli investimenti che stiamo ora realizzando daranno maggior forma e forza ai nostri progetti e saranno la svolta verso altri importanti traguardi che abbiamo gia` pianificato per gli anni a venire.non solo apprezzando la crescita in termini numerici, ma condividendo i valori che in esso sono racchiusi, per primi il rispetto per i collaboratori, per l’ambiente e per il territorio dove l'azienda e` insediata".dichiara: "Siamo molto orgogliosi di sostenere i piani di crescita di Armare, un'eccellenza del Made in Italy e del Nord Est che ha saputo coniugare con successo la storica eccellenza produttiva, di stampo quasi artigianale, con. UniCredit oggi piu` che mai si propone come partner di riferimento per quelle dinamiche realta` che intendono portare avanti percorsi di crescita sostenibile, con benefici per le comunita` e i territori in cui operano".