Aeroporto di Capodichino, nel 2026 la metropolitana di Napoli

(Teleborsa) - Laentro il 2026. La fine dei lavori e l’entrata in esercizio della stazione che si attesterà di fronte all’aerostazione sono state confermate durante la visita del sindaco Gaetano Manfredi e degli amministratori municipali, in occasione dell’abbattimento dell’ultimo frattempo della doppia galleria sotterranea tra Poggioreale a Capodichino, che si sviluppa per una lunghezza di circa 1000 metri, con una sezione circolare di 6 metri e 80 centimetri, e connette il centro direzionale di Napoli all’aeroporto.Ilha confermato che il cronoprogramma dei lavori è pienamente rispettato e il completamento della linea rappresenterà un salto di qualità epocale nel sistema di trasporti su ferro, che permetterà di equiparare Napoli alle altre grandi città dotate di collegamento con treno o metropolitana.