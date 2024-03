Eni Foundation si impegna in un progetto a supporto degli ospedali nel sud dell'Algeria

Eni

(Teleborsa) -– la Fondazione didedicata alle iniziative in ambito salute e istruzione – avvia una sostegno dellenelle aree remote della regione dell'e della regione meridionale dell'. In particolare, durante una cerimonia tenutasi ad Algeri, Eni Foundation ha consegnato due cliniche mobili alla presenza del Ministro della Salute, della Popolazione e della Riforma Ospedaliera della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, del Consigliere per la Sanità del Presidente della Repubblica, del Direttore Generale di Enie del Presidente di Eni FoundationEni Foundation, insieme al Ministero della Salute, della Popolazione e della Riforma Ospedaliera algerino, collaborano per il rafforzamento deinel Paese. L’iniziativa rispecchia l’approccio distintivo e integrato che Eni adotta nei paesi in cui opera e si pone l’obiettivo di contribuire al miglioramento delledella popolazione, inclusa la salute materna e infantile, attraverso la fornitura di cliniche mobili a supporto delle strutture esistenti, della formazione del personale sanitario e di attività di sensibilizzazione a livello di comunità.Lesono idonee a fornire numerosi servizi sanitari: dal monitoraggio della gravidanza, alla prevenzione per la maternità a rischio, alla diagnosi di tumori della mammella, fino alla prevenzione delle malattie non trasmissibili e la vaccinazione infantile.Laè composta da due aree operative e realizzata in un camion multiuso completamente attrezzato per ospitare diverse aree cliniche. L'ambulatorio può essere utilizzato come punto di accesso multisanitario per consulenza sanitaria, diagnosi e primo intervento. Laè in grado di offrire un servizio completo di screening mammografico, con la possibilità di eseguire immagini diagnostiche complete. La struttura è progettata per raggiungere una notevole autonomia operativa ed essere pronta per essere utilizzata sia nelle fasi di trasferimento che in quelle operative. I veicoli garantiscono un'autonomia operativa di almeno tre giorni.Eni Foundation, attualmente attiva in 12 paesi, è unaa carattere operativo costituita con l’obiettivo di dare risposte ai bisogni della società civile nei paesi in cui Eni opera. Eni è presente in Algeria dal 1981. Con una produzione di circaEni è la più importante azienda internazionale che opera nel Paese.