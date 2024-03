Gender Pay Gap, WEF: Italia scivola ancora in classifica

(Teleborsa) -per l'Italia dalstilato ogni anno dal World Economic Forum dal quale emerge che il nostro Paese occupa laposizione nella classifica dei paesi che lo hanno compilatopeggiore di quello dello scorso anno, quando eravamo al 63esimo,Lo ha dettoProgram Manager Learning & Development, Valore D.In particolare - spiega Pratelli- "siamo nella 104esima posizione per quanto riguarda la partecipazione economica, aspetto strettamente collegato alQuesto significa che abbiamo un Gender Pay Gap. di oltre 15% nel settore privato e parliamo di unche si rivolge cioè solo alla differenza retributiva tra uomo e donna, se invece andiamo a considerare anche la differenza di tipologia contratto, part time o full time saliamo oltre ilAd oggi è stimato che ciper raggiungere la parità di genere al mondo, abbiamo molta strada fare perchè consideriamo che questo è legato a fattori culturali come, ad esempio, la genitorialità che purtroppo rappresenta ancora uno scoglio nella vita delle donne che tra l'altro si occupano del lavoro di cura, oltre del 70%, questo ci posiziona molto più vicini a Paesi dell'Est Europa piuttosto che ad altri Paesi geograficamente più vicini,"Infine, conclude Pratelli -nonostante i dati dimostrino che le donne si laureano in minor tempo e con voti più alti rispetto ai colleghi uomini quando però entrano nel mondo del lavoro il numero delle donne