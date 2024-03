Talea Group, Intermonte taglia target price e conferma Buy

Intermonte

Talea Group

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 13,70 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della person, confermando la". La revisione del giudizio segue la pubblicazione dei risultati 2023 Gli analisti stanno spostando la stima dell'a -3 milioni di euro rispetto ai precedenti 2,6 milioni di euro, a seguito di ricavi inferiori alle attese che dovrebbero aver impedito a Talea di ottenere il bonus di fine anno con i grandi fornitori (il mantenimento di livelli di inventario equilibrati sarebbe dovuto rimanere l'obiettivo principale).Il broker prevede oraa 173,4 milioni di euro, al di sotto della precedente stima di 187,6 milioni di euro, principalmente a causa del risultato 2023 più debole del previsto ma in forte crescita (+27% YoY). Inoltre, nel 2024 prevede un miglioramento dell'di 7 milioni di euro a 4 milioni di euro grazie a: 1) solida crescita dei ricavi; 2) maggiore visibilità sul bonus di fine anno grazie ad una base di partenza meno sfidante; 3) un mix migliorato grazie al maggiore contributo dei business ad alta marginalità come l'area Industriale (10,3 milioni di euro, +59% YoY) e dei prodotti a marchio del distributore (2,5 milioni di euro di ricavi)."La crescita dei ricavi nel 2023 è stata più debole di quanto ci aspettassimo, ma lee supportano il nostro caso di investimento sul titolo - si legge nella ricerca - Talea opera in un mercato attrattivo e può consolidare la propria quota di mercato, continuando ad acquisire piccoli operatori, come nelle recenti acquisizioni, e sfruttare il loro traffico dati attraverso l'area Industriale ad alta marginalità".