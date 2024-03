A2A, utile netto 2023 balza a 659 milioni euro. Dividendo di 0,0958 euro

A2A

(Teleborsa) -, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 14.758 milioni di euro, in contrazione del 36% rispetto all'anno precedente (23.156 milioni di euro). La variazione è sostanzialmente riconducibile per oltre l'80% al calo dei prezzi energetici e per la restante parte ai minori volumi venduti ed intermediati sui mercati all'ingrosso parzialmente compensati dalle maggiori quantità vendute nel settore retail.Ilè stato pari a 1.930 milioni di euro, in aumento del 30% rispetto al 2022, l'a 659 milioni di euro, in aumento del 64% rispetto al 2022. Al netto delle partite straordinarie, l'è salito a 635 milioni di euro, +67% rispetto al 2022.Glisono stati pari a 1.376 milioni di euro, in crescita dell'11% rispetto all'anno precedente. Lasi assesta a 4.683 milioni di euro (4.258 milioni di euro al 31 dicembre 2022), corrispondente a 2,4x di PFN/EBITDA in riduzione dal 2,8x del 2022."Grazie al contributo di tutte le Business Unit e Aziende del Gruppo, abbiamo concluso il 2023 con ie un utile netto in aumento del 64% rispetto al 2022 - commentadi A2A - Nel corso dell'anno abbiamo accelerato sugli investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle reti elettriche di distribuzione, la crescita della produzione rinnovabile - in particolare da eolico e fotovoltaico -, la flessibilità degli impianti di generazione e il recupero di materia ed energia. Abbiamo proposto un dividendo di 0,0958 euro per azione, pari a 300 milioni di euro, con una crescita del 6%. Sono traguardi importanti che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro e alla dedizione di tutte le nostre persone. Siamo pronti a proseguire con lo stesso impegno per contribuire a dotare il Paese di infrastrutture strategiche per la transizione ecologica".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria l'approvazione di undi 0,0958 euro per azione, corrispondente ad un monte dividendi pari a circa 300 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al dividendo distribuito lo scorso anno, pari a 0,0904 euro per azione. Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 22 Maggio 2024 (data stacco cedola 20 Maggio 2024 -record date 21 Maggio 2024).