Assocostieri: "Necessario garantire continuità e competitività del settore energetico italiano"

(Teleborsa) - Si è svolta ieri presso la V Commissione della Camera dei Deputati lin merito alle disposizioni per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In rappresentanza diassociazione nazionale delle aziende del settore energetico, hanno preso parte all'audizione ile ilPur accogliendo positivamente l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse europee e nazionali per favorire gli investimenti previsti dal PNRR,ha sottolineato l'importanza diTali fondi sono infatti necessari per garantire gli obiettivi del PNC legati alla realizzazione di un sistema infrastrutturale in grado di consentire la penetrazione del GNL (di origine fossile, biogenica e sintetica) come combustibile alternativo per la decarbonizzazione dei trasporti (marittimi e terrestri) e, in ultima istanza, di sostenere la competitività e l’attrattività del sistema portuale nazionale.Inoltre, Assocostieri ha evidenziato come sia auspicabile che ilestenda i suoi benefici anche ai progetti GNL e il GPL, che rappresentano una tappa fondamentale nella transizione verso combustibili biologici e sintetici."Gli obiettivi strategici del Piano Nazionale Complementare, per ciò che riguarda il settore Small Scale LNG, – ha detto– sono sempre più attuali per questo auspichiamo che i relativi investimenti possano essere supportati come originariamente previsto".