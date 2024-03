Boeing si confronta con le prescrizioni della FAA sulla produzione dei 737Max

Boeing

(Teleborsa) -è stata una, che si è vista catapultata sui media internazionali dopo quanto riportato dal, entrato in possesso del documento didopo l’esplosione in volo del portellone di un modello Max-9 della compagnia, avvenuto il 5 gennaio scorso. Nelle sei settimane di indagini seguite all’incidente, la commissione avrebbesu un totale di 89Quanto al principale fornitore delle fusoliere,, le investigazioni condotte nella sede di Wichita nel Kansas, hanno rilevato. La Faa ha concesso a BoeingA ciò si aggiunga la notizia della, un ex dipendente del costruttore americano, impiegato nello stabilimento di, uno dei due dove si produce il 787 Dreamliner. Barnett era stato chiamato a testimoniare nei giorni scorsi, a quanto ha riferito la BBC, in merito a problemi di produzione del velivolo che lui stesso aveva sollevato con dichiarazioni rese nel 2019 al New York Times.Il titolo è crollato oggi sul mercato del Nyse e mantiene e metà seduta una perdita del 4,55%.