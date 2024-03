Eni completa cessione a Perenco di alcuni permessi in Congo

Eni

(Teleborsa) -ha annunciato il perfezionamento dell'accordo per la, marginali rispetto alla strategia della società energetica nel Paese, dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti. L’operazione è in linea con la strategia di Eni di focalizzare le proprie attività Upstream su sviluppi maggiormente significativi.Eni è. Il Paese è al centro della strategia di Eni per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti e le iniziative di transizione energetica.Ad oggi,, in particolare tramite il progetto Congo LNG, che soddisfa le esigenze domestiche per la produzione di energia elettrica e alimenta al contempo l'export di GNL, approvvigionando di nuovi volumi di gas i mercati internazionali, con l'Europa come principale punto di approdo.Eni attualmente fornisce gas alla Centrale Elettrica del Congo (CEC) che contribuisce per il 70% alla produzione di energia elettrica del Congo. La società è inoltre fortemente impegnata a favorire la transizione energetica nel paese, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di produzione di agri-feedstock non in competizione con la filiera alimentare, da destinare alla bioraffinazione.