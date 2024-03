EuroGroup Laminations, Kepler taglia target price e conferma Buy

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato aper azione (dai precedenti 5,80 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, confermando la" dopo la diffusione dei conti 2023 Gli analisti scrivono che nel 2023 EuroGroup Laminations ha raggiunto la guidance di vendita di 830-850 milioni di euro, che è stata tagliata due volte per un valore cumulativo di circa il 15% durante l'anno, e la previsione EBITDA di 116-120 milioni di euro, che è stata tagliata una volta di circa il 5%. Dopo l'assorbimento di -46 milioni di euro di FCF (in linea con le attese), laattestandosi a 111 milioni di euro, 1x EBITDA, a causa delle maggiori passività IFRS 16 (leasing).Kepler Cheuvreux ha quindisu ricavi 2024 del 3,3%, EBITDA del 2,6% da 127,4 milioni di euro a 124,1 milioni di euro e l'EPS del 6%. Modifica la PFN da 94 a 118 milioni di euro. Sul 2025-26, taglia i ricavi del 7%, l'EBITDA del 10% e l'EPS del 14%. La capital intensity dovrebbe restare elevata.Secondo il broker, EuroGroup Laminations ha "".