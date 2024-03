Test radiomisure all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi

EasyJet

(Teleborsa) -si prepara a diventare pienamente. Nei giorni scorsi si erano diffuse voci relative a prove di atterraggio e decollo sulla nuova pista. In realtà, nella giornata odierna unha effettuato ledelle apparecchiature del sistema di atterraggio strumentale.L’aeromobile, in arrivo da Catania, ha effettuato, la prima tra le 11 e le 13 e una seconda dalle 14:30 alle 15:30, prima di dirigersi verso Napoli Capodichino. L’articolo di volo dell’Enav è stata seguita da un nutrito gruppo di persone che si è radunato intorno al sedile aeroportuale.I voli di linea saranno operati a partire dall’11 luglio da due vettori,, in attesa che vengano definite le manifestazioni di interesse di