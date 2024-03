Eventi e scadenze del 13 marzo 2024

Lunedì 11/03/2024

Martedì 12/03/2024

Mercoledì 13/03/2024

Avio

Cellularline

Comer Industries

Digital Bros

Dollar Tree

ENI

ERG

Fiera Milano

Fossil

Geox

LU-VE Group

MARR

Openjobmetis

Orsero

Reply

Revo Insurance

Snam

(Teleborsa) -- New York - 68a Commissione annuale sulla condizione della donna (CSW68), il più grande incontro globale annuale delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Saranno presenti rappresentanti della società civile, funzionari governativi, responsabili politici ed esperti- Genova - Importante fiera europea della crocieristica, organizzata da CLIA, l'associazione internazionale del settore crocieristico. Parteciperanno ministri italiani e stranieri, autorità marittime e istituzioni europee, armatori internazionali, i vertici delle più grandi compagnie, aziende e stakeholder del settore- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Roma - Forum promosso da FICEI con la partecipazione dell’Osservatorio ESG della Sapienza Università di Roma, Confindustria, ANCE, Legambiente, Symbola e Kyoto Club e EnelX. Focus su tematiche ESG e transizione ecologica/energetica. Interverranno personalità istituzionali, politiche e imprenditoriali- Verona - Terza edizione della più grande fiera innovativa su logistica sostenibile, trasporti e servizi a 360°. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario- Salone delle Fontane, Roma - Evento di riferimento per il settore del biogas e biometano agricolo in Italia. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin, gli AD di Snam e Italgas, i presidenti di Confagricoltura e CIB09:30 -- Camera di Commercio di Milano - Evento organizzato da Althesys "Governare la complessità". Verrà trattata la performance delle utility italiane e presentati i risultati del XII rapporto sulle prime 100 utility italiane. Intervengono, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin, il CEO di Althesys e i Presidenti di ARERA e Utilitalia10:00 -- Il mercato del lavoro - IV Trimestre 202310:00 -- L'evento “Ricerca e Tecnologie per il futuro dell’industria alimentare” organizzato da Federalimentare e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN), si terrà presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica10:00 -- V edizione dell'annuale evento di riferimento dedicato ai protagonisti della professione legale, di Class Editori. Un talk in diretta streaming e in onda su Class Cnbc che approfondisce, grazie ai più noti avvocati, general counsel ed esperti, le tendenze e le sfide più attuali per il settore legale italiano10:30 -- CNR, Roma - Presentazione dei primi dati della campagna promossa dalla Rai per il monitoraggio e la valutazione di impatto della partecipazione equilibrata e plurale di donne e uomini nella comunicazione pubblica. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di RAI e CNR e il Ministro Roccella10:30 -- Convegno "La riforma fiscale - Attuazione e prospettive - I decreti attuativi approvati, gli obiettivi del 2024, i nuovi testi unici". Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze11:00 -- Campus Luiss, Roma - Il futuro dei giovani. Alle porte dell’introduzione della valutazione d’impatto generazionale in Italia, Lectio Magistralis del Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati12:00 -- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)12:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore d'India in Italia, Neena Malhotra14:45 -- La Commissione Trasporti, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal MEF nel capitale di Poste italiane, svolge l'audizione dell'AD di Poste italiane, Matteo Del Fante16:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Firenze (Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati) per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Toscana- Asta medio-lungo- CDA: Approvazione della Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2023, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Comunicato stampa sulla Relazione finanziaria annuale e comunicato stampa sulla distribuzione- CDA: Relazione finanziaria annuale 2023 che comprende il progetto di bilancio di esercizio; Piano strategico 2024-2027; Delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2023 (quarta tranche)- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Esame del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria indicativamente alle ore 17:40- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2023 e del Bilancio Consolidato- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2023 - A seguire conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2023- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio