Milano tiene la posizione. Borse europee dimesse

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,20%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.328,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,55%.Sulla parità lo, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,94%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,47%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,77%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,82%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.219 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.354 punti.Senza direzione il(-0,1%); come pure, pressoché invariato il(-0,13%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,75%),(+1,96%),(+1,90%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,62%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,20%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,76%.Tra i(+2,20%),(+1,91%),(+1,51%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,46%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,45%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -8,5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 212K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,5%; preced. 3,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,6%).