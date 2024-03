Enervit, utile netto 2023 stabile a 4,2 milioni euro

Enervit

(Teleborsa) - Nel 2023,ha realizzato unstabile rispetto all'esercizio 2022. Ipari a 85,4 milioni di Euro si confrontano con i 76,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2022.si attesta a 9,3 milioni di Euro (rispetto ai 9,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2022) ea 5,4 milioni di Euro (rispetto ai 5,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2022).Cassa netta positiva per 3,3 milioni di Euro (esclude i debiti finanziari per affitti passivi) rispetto ai 4 milioni di euro al 31 dicembre 2022 e recepisce la distribuzione di dividendi per 2,3 milioni di Euro oltre che l’esborso di 1,8 milioni di Euro per l’acquisto del 50% della JV spagnola Enervit Nutrition S.L..negativa per 0,2 milioni di Euro (era negativa per 0,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2022).