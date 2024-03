Eni in rosso in Borsa dopo presentazione Piano

ENI

FTSE MIB

ENI

(Teleborsa) - Nel pomeriggio ha accelerato al ribasso, dopo la pubblicazione del Piano 2024-2027. Il titolo verso la chiusura tratta ancora in perdita del 2,48% in Borsa. Il nuovo Piano quadriennale prevede un tagli degli investimenti a 27 miliardi (-20%) ed un aumento del torno per gli azionisti: dividendo a 1 euro (+6%) e buyback da 11 miliardi nel 2024.L'analisi settimanale del titolo Eni rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società del Cane a sei zampe, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 15,01 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 14,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15,62.