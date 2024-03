Il Comparto telecomunicazioni in Italia interrompe la serie di tre ribassi consecutivi (+0,88%)

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, mentre mostra un andamento debole l'L'ha aperto a 8.111,54, in aumento dello 0,88%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude debole a 279,82, dopo aver avviato la seduta a 281,79.Tra i titoli del, risultato positivo per, che lievita del 3,49%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,94%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,20%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,27%.