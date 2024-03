Snam: assemblea il 7 maggio, proporrà buyback fino a 500 milioni

Snam

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per martedì 7 maggio 2024, per deliberare in merito all’approvazione del bilancio di esercizio 2023; alla destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo.Il CdA proporrà di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi, sino ad un limite massimo rotativo di 110 milioni di azioni ordinarie, pari a circa il 3,27% del capitale sociale della società, per un esborso massimo pari a 500 milioni.Contestualmente, gli azionisti saranno invitati a revocare la delibera adottata dall'assemblea del 4 maggio 2023, riguardante l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con un termine di 18 mesi, per la parte rimasta non eseguita.