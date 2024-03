Snam, Venier: due diligence in corso su stoccaggi Edison, finalizzazione a giugno

Snam

Edison

(Teleborsa) - Per quanto riguarda le trattative in esclusiva traper la cessione del 100% di Edison Stoccaggio a Snam, "ci troviamo in una fase di negoziazioni esclusive con Edison, abbiamo iniziato una settimana fa la due diligence". Lo ha detto l'nel corso della conference call con gli analisti sui risultati 2023 "Con Edison abbiamo concordato come obiettivo quello di completare, entro la fine di giugno, tutte le attività previste, incluse quelle relative al sales and purchase agreement", ha aggiunto il top manager.