Taglio tassi, BCE non ha fretta: "Dobbiamo prenderci il nostro tempo"

(Teleborsa) - Alla BCE "prima di procedere a un taglio dei tassi di interesse. Lo ha ribadito il capo economista,in una intervista rilasciata a Cnbc.Pur sottolineando che sul calo dell'inflazione "sLane ha voluto precisare che "è anche opportuno dire che nella transizione da questa fase di mantenimento", da settembre la BCE ha tenuto i tassi fermi,, ha detto, prima di procedere a ridurre le restrizioni monetarie.La modalità. dunque, è sempre la stessa: "wait and see". "Sapremo un po' di più ad aprile ma sapremo molto di piu' a giugno", ha detto, sul solco di quanto detto la scorsa settimana dalla presidente, Christine Lagarde, parole lette da mercati e analisti come un segnale di apertura verso un taglio dei tassiLo scorso 7 marzo, infatti, la BCE ha deciso odi mantenere invariati i"Nonostante l’ulteriore allentamento di gran parte delle misure dell’inflazione di fondo - è stato sottolineato - le pressioni interne sui prezzi restano elevate anche a causa della forte crescita salariale. Le condizioni di finanziamento sono restrittive e iIl Consiglio direttivo si è detto "determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% a medio termine. In base alla sua attuale valutazione, ritiene che i tassi di interesse di riferimento della BCE si collochino su livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al conseguimento di tale obiettivo.dunque, potrebbero arrivare ama è non ancora sper questo sul tema dell’allentamento monetario prevale cautela.