Tod's, Consob riavvia termini istruttoria OPA

(Teleborsa) - La Consob ha disposto ilvolontaria totalitariaveicolo del fondo L Catterton. La, informa una nota diffusa da Tod's per conto di Crown Bidco, cade ilFrattanto, dalle comunicazioni regolamentate è emerso che, in data odierna,, società che detiene l’intero capitale sociale di Crown Bidco, ha, in linea con il corrispettivo dell'OPA.A seguito degli acquisti effettuati in data odierna,Tod’s, rappresentative delsociale.