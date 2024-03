Unione Industriali Torino, Gruppo Giovani Imprenditori promuove imprenditorialità under 35

(Teleborsa) - Valorizzare e diffondere i temi dell'imprenditoria e della cultura d'impresa al pubblico degli under 35. Con questo obiettivo ilha dato il via alle prime iniziative delnell'ambito di Torino Capitale Italiana della Cultura d'Impresa. Martedì 12 marzo a Torino è andata in scena laIl Gruppo Giovani Imprenditori di Torino in collaborazione con Will Media ha organizzato una Challenge dove giovani provenienti da tutta Italia si sono sfidati nel proporre un'idea di impresa che risolva un problema attuale dando soluzioni innovative con attenzione trasversale a sostenibilità e obiettivi ESG. I settori individuati erano l'education, turismo&cultura e mobilità.Durante l'Hackathondi cui la maggior parte erano legati alla progettazione di software, a dimostrazione di quanto ormai la società degli under 35 sia legata alla rete. L'iniziativaha premiato il team diche hanno sviluppato il, un'idea di start up dedicata alla gestione del trasporto merci in città con l'impiego di veicoli commerciali a guida autonoma ed elettrici in un'ottica di riduzione del traffico pesante e del relativo inquinamento atmosferico. Le pergamene sono state consegnate daInoltre conè stata data ai ragazzi, protagonisti della giornata, la possibilità di ascoltare due testimonianze di eccellenza d'innovazione comespecializzata in viaggi avventura per il target Millennial, e, un exchange dove comprare e vendere criptovalute.Sono passati 12 anni dallaper far spazio all'innovazione nel tessuto economico nazionale perché si era reso conto che le startup non sono aziende come tutte le altre, dovevano essere esenti dalle leggi che regolavano le normali società, leggi disegnate per aziende strutturate e che uccidono le piccolissime imprese.La rete pubblico e privato si attiverà finalmente conche hanno l'obiettivo di ampliare il più possibile la platea dei ricercatori e delle imprese, grazie anche all'emanazione di bandi a cascata, che dovranno garantire la partecipazione delle imprese, anche quelle più piccole, come le start up innovative, che rappresentano il volano per far crescere una nuova generazione di ricercatori.con il tasso di imprenditoria giovanile che si è complessivamente ridotto del 2,9%. Le imprese giovanili (ossia le aziende con la maggioranza dei titolari o soci con meno di 35 anni) rilevate da Infocamere-Unioncamere sono 522mila 088 al 31 dicembre 2022, con riduzioni rilevanti rispetto agli anni precedenti: -15mila 829 sul 2021 (-3,4%) e ben -38mila 793 sul 2019 (-9,9%).Il motivo di questaè attribuibile anche alla scarsa conoscenza delle opportunità che il fare impresa riserva ai giovani, in un contesto dove invece l'Italia offre terreno fertile per l'innovazione e la creatività, qualità proprie dei giovani ed essenziali per fare imprenditoria. Digitalizzazione crescente, attenzione al cambiamento climatico, necessità di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e gastronomico nazionale, expertise decennale in ambito industriale – in particolare a Torino e in Piemonte – rappresentano gli ambiti di intervento, tra tradizione e modernità."Le start up innovative vanno ben oltre la loro importanza economica, seppur rilevante, perché rappresentano in termini di valore della produzione 2,6 miliardi di euro nel 2022 e occupano 23,800 lavoratori ma anche per il loro valore sociale (relazione annuale al parlamento Min Adolfo URSO ed. 2023). Si pongono come laboratori di idee imprenditoriali costituendo terreno fertile per l'innovazione. Occorre continuare a promuovere politiche ed iniziative per l'impresa in ottica di visione strategica e competitività del paese. Investire nelle start up innovative significa investire nel futuro del paese" commentache ha aperto i lavori della Giornata.La seconda iniziativa dei Giovani imprenditori Torino che intende stimolare e dare degli esempi ai giovani di come fare impresa è la lapensata perché Il podcasting è una modalità di comunicazione sempre più diffusa, inclusiva, condivisibile e apprezzata in particolare dal pubblico giovanile.Imprenditoria familiare: Marco Lavazza – Lavazza; Imprenditoria femminile: Jose Rallo – Donna Fugata; Nuovi modelli di business: Luca Ferrari – Bending Spoon; Innovazione: Stefano Buono – Newcleo; Nuove Imprese: Danila di Stefano – Uno Bravo.