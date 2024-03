Boeing, Fitch taglia outlook a Stabile con riduzione consegne 737MAX

Boeing

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) "" di, mentre l'è stato rivisto da positivo aLa revisione dell'outlook riflette l'opinione di Fitch secondo cui il percorso di Boeing verso il(tra cui leva finanziaria inferiore a 3,0x, FCF elevato in miliardi a una cifra e rimborso del debito superiore a 15 miliardi di dollari) saràrispetto alle precedenti aspettative di Fitch, al 2026 dal 2025."Questo ritardo sarebbe dovuto principalmente a interruzioni operative impreviste e alla possibilità di ulteriori azioni societarie che dovrebbero migliorare le operazioni a lungo termine", si legge in una nota.Fitch prevede, circa 100 in meno rispetto alle previsioni precedenti. La stima è che il tasso di produzione rimarrà limitato al di sotto di 38 al mese per la maggior parte del 2024 e che la società liquiderà circa la metà delle sue scorte entro la fine dell’anno.