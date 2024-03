Inps, rilasciata la Certificazione Unica 2024: ecco come fare per scaricarla

(Teleborsa) - L’da oggi ha reso disponibilerelativa ai redditi percepiti nel 2023, documento indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e accessibile per tutti i cittadini attraverso le diverse modalità digitali e tradizionali, riflettendo l’impegno dell’Istituto verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi al cittadino. Le CU pubblicate all’apertura del servizio hanno raggiunto la cifra record di 27.258.499 (lo scorso anno erano 26.164.401).Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2024 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS) al portale INPS nella sezione Area personale: "I tuoi servizi e strumenti", "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS", Certificazione unica 2024 (Cittadino). Per isarà possibile scaricare il documento anche dal servizio on line Cedolino pensione. La CU 2024 è disponibile anche sull’App INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio "Certificazione Unica".In alternativa, la Certificazione Unica: Patronati, CAF e professionisti abilitati; Posta Elettronica Certificata (PEC) allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta, oppure contattando i numeri di riferimento.