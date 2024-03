Palingeo, esercitata parzialmente l'opzione greenshoe

Palingeo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei settori della geotecnica, del consolidamento di terreni e della geognostica, ha comunicato chein aumento di capitale, concessa dalla società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive 124.200 azioni ordinarie.Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a 5,00 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni ordinarie di Palingeo, per uncomplessivo pari aL'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito aldi 1.604.400 azioni ordinarie per un controvalore, includendo anche le azioni ordinarie provenienti dall'opzione greenshoe, di circa 8.022.000 milioni di euro, di cui: 1.480.200 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'IPO; 124.200 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dal parziale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale.A seguito dell'esercizio parziale dell'opzione greenshoe, ilrisulta pari aldelle azioni ordinarie e il capitale sociale di Palingeo è rappresentato da 5.321.900 azioni ordinarie, prive del valore nominale, e da 1.282.500 azioni a voto plurimo