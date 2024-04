Citigroup, utile in calo a 3,4 miliardi di dollari nel primo trimestre

Citigroup

(Teleborsa) -ha riportato unper il2024 di 3,4 miliardi di dollari, ovvero 1,58 dollari per azione, sudi 21,1 miliardi di dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 4,6 miliardi di dollari, o 2,19 dollari per azione, su un fatturato di 21,4 miliardi di dollari per il primo trimestre 2023.I ricavi sono diminuiti del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Escludendo gli impatti legati alle cessioni di 1 miliardo di dollari, costituiti principalmente dal guadagno derivante dalla vendita delle attività di consumo in India nello stesso periodo dell'anno precedente, i ricavi sono aumentati del 3% su base annua. Questo aumento dei ricavi è stato trainato dalla, parzialmente controbilanciata dal calo in Markets e Wealth.L'utile netto di 3,4 miliardi di dollari è diminuito rispetto a 4,6 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente, principalmente a causa di"Il mese scorso ha segnato la fine del processo di semplificazione organizzativa annunciato a settembre - ha commentato la- Il risultato è una struttura gestionale più pulita e semplice che si allinea pienamente e facilita la nostra strategia. Ci aiuterà anche a portare a termine la nostra trasformazione, nella quale abbiamo fatto buoni progressi ritirando numerose piattaforme legacy, semplificando i processi end-to-end e rafforzando il nostro ambiente di rischio e controllo. Ciò è necessario sia per soddisfare le aspettative dei nostri regolatori sia per servire i nostri clienti in modo più efficace".I ricavi di, pari a 5,4 miliardi di dollari, sono diminuiti del 7%, spinti da minori ricavi nel Fixed Income, parzialmente compensati dalla crescita dei ricavi Equity. I ricavi del, pari a 4,2 miliardi di dollari, sono diminuiti del 10%, in gran parte a causa della minore volatilità dei tassi e delle valute e del forte confronto con l'anno precedente, parzialmente controbilanciati dalla forza dei prodotti spread e di altri titoli a reddito fisso, in crescita del 26%, guidati da un aumento delle attività dei clienti. I ricavidi 1,2 miliardi di dollari sono aumentati del 5%, guidati dalla crescita del cash trading e dei derivati azionari.