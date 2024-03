A2A, S&P conferma rating "BBB/A-2" con outlook stabile

A2A

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hadi, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, a seguito dell'accordo stretto dalla società per l'acquisto del 90% delle attività di distribuzione di energia elettrica di Enel nelle province di Milano e Brescia. Anche l'outlook si conferma stabile.Gli analisti scrivono che i piani di A2A per l'acquisto del 90% delle attività di distribuzione di energia elettrica di Enel nelle province di Milano e Brescia per circa 1,2 miliardi di euro rappresentano, considerando che il prezzo di vendita è pari a circa il 22% del debito 2023 di A2A.Anche se questo avrebbe un effetto significativo sulle metriche di leva finanziaria di A2A, S&P prevede che A2A sosterrà unben al di sopra del 23% grazie alle misure correttive annunciate dalla società l'11 marzo e al fermo impegno di A2A a mantenere un rating "BBB". S&P monitorerà da vicino i tempi e l'efficacia di queste misure nel corso del 2024.L'operazione con Enel rientra neldi A2A per il periodo 2024-2035, che prevede una maggiore focalizzazione sulle attività a bassa volatilità, in particolare sulle reti elettriche regolamentate, e su uno sviluppo più lento delle fonti rinnovabili.L'outlook stabile indica che S&P si attende che ledi A2A sostengano il rapporto FFO/debito ben al di sopra del 23% nel 2024 e vicino al 25% entro la fine del 2025, entro le soglie per il rating "BBB".