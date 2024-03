Connettività ultraveloce, nuova campagna nazionale promossa dal MIMIT

(Teleborsa) - E' in programmazione dal 17 marzo su reti televisive, radio, giornali, canali digitali e social, la ndal titolo “L’innovazione è nella nostra storia, l’Italia cambia con te”, il cui obiettivo è quello di rendere partecipi imprese, cittadini e sistemi territoriali, dei vantaggi di applicazione della banda ultralarga e della rete 5G per lo sviluppo del Sistema Paese.Attraverso il claimo spot lancia un messaggio chiaro ed efficace, evidenziando che, unitamente allo sviluppo delle nuove tecnologie, la connettività ultraveloce è il fattore abilitante essenziale per la transizione digitale del Paese e il presupposto per lasettori medicale, della sicurezza e delle comunicazioni - spiega la nota ufficiale - sono alcuni dei comparti industriali rappresentati nella campagna del Ministero con l’intento di evidenziare come, grazie all’applicazione della connettività ultraveloce, attività e prestazioni possono sviluppare risultati ancor più efficienti, affidabili e di qualità.Ilinfatti, è in grado di, tra cui: realtà aumentata e virtuale, automazione industriale avanzata, telemedicina ad alta risoluzione, servizi di assistenza sanitaria, applicazioni per il turismo, l’istruzione e la gestione della mobilità, permettendo una radicale trasformazione in tutti i settori industriali.Nello spot, lasfogliando il libro della storia dell’innovazione in Italia, adalle infrastrutture dell’Impero romano, alle macchine di Leonardo, dal microprocessore per l'elaborazione e l'analisi dei dati di Faggin, ai robot per interventi da remoto – per poi osservare le conquiste e le attività recenti che, grazie all’applicazione della connettività ultraveloce, stanno costruendo il futuro economico e sociale del Paese: il monitoraggio da remoto delle piantagioni da parte di un’imprenditrice agricola; l’intervento chirurgico di un medico grazie alla telechirurgia; il viaggio in auto in sicurezza da parte di una mamma, grazie alla realtà aumentata sul parabrezza; la comunicazione di una b