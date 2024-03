ENEA partecipa al MAM-Mediterranean Aerospace Matching

(Teleborsa) - Il Dipartimento Sostenibilità, Circolarità e Adattamento al Cambiamento Climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell’ENEA parteciperà, tramite la Divisione Tecnologie e Processi dei Materiali per la Sostenibilità, alla seconda edizione di "", una business convention internazionale per l’industria aerospaziale e la mobilità aerea avanzata, con un focus sull’area del Mediterraneo, che si svolgerà presso l'aeroporto "" di Taranto-Grottaglie dal 20 al 22 Marzo prossimi.Nei tre giorni dell'evento, esperti aziendali, policy maker, leader nazionali e internazionali del settore, nonché PMI, start-up, giovani studenti e professionisti si riuniranno per discutere le prossime sfide nei settori della mobilità aerea avanzata e dei sistemi di trasporto spaziale e tracciare nuove prospettive nel campo degli aerei senza pilota e dei servizi aerei innovativi.Negli ampi spazi espositivi saranno, oltre a un'area esterna dedicata all'esposizione statica di droni e velivoli, mentre un intenso programma di conferenze riunirà la comunità aerospaziale internazionale per discutere il futuro del settore e impegnarsi sui seguenti argomenti chiave: mobilità aerea avanzata e urbana, tecnologie e infrastrutture della piattaforma, ricerca e innovazione (R&I), finanza e imprenditorialità per la nuova economia aerospaziale, ecosistema aerospaziale, sistemi di volo suborbitali.I ricercatori della, all’interno di un'area espositiva condivisa con ilmostreranno esempi di realizzazione di materiali, i relativi metodi di ispezione, strumenti per la sicurezza, metodi predittivi per la sicurezza degli astronauti, utili a progettare e a verificare nuove soluzioni per applicazioni aerospaziali: poster e filmati riveleranno al visitatore le competenze ENEA finalizzate a dare un efficace supporto allo sviluppo dell’industria aerospaziale nazionale ed europea.