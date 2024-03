Gentili Mosconi al primo M&A: acquisisce il 70% di Tintoria Comacina

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, ha, azienda della provincia di Como con più di quarant’anni di storia e una forte evoluzione, specializzata in tintura e finissaggio di tessuti serici classici come seta crepe, raso e chiffon; miste con cachemire e lana e ancora con lurex, cotoni e nylon. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.Si tratta dellamessa a segno da Gentili Mosconi, a circa un anno dalla quotazione in Borsa, con l'obiettivo di creare un polo centrale di sinergie internalizzando competenze e fasi cruciali del processo produttivo.L'operazione è stata realizzataAngelmaria Bianchi e Paolo Maggienga che mantengono una quota di minoranza - rispettivamente del 10% e del 20% - garantendo una perfetta continuità dal punto di vista della gestione, si legge in una nota."Siamo molto soddisfatti di aver perfezionato questa operazione. A un anno dalla quotazione in Borsa, abbiamo messo a segno unche vede tra gli obiettivi quello di utilizzare la raccolta come booster per accelerare il progetto di integrazione e crescita di Gentili Mosconi tramite operazioni strategiche e acquisizioni", ha commentatodi Gentili Mosconi."Puntiamo a diventare un polo centrale di sinergie in cui raggruppare le competenze e le expertise necessarie, ma mantenendo integro il dna di ogni azienda collegata - ha aggiunto - Come già fatto con Stamperia EMME,. Al di là del valore economico, questa acquisizione è per noi strategica e di sostanza grazie alle competenze e alle forti valenze tecniche che ben si adattano alle esigenze di processo di Gentili Mosconi".