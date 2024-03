Fenix Entertainment, si dimette sindaco Fortarezza

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -ha reso noto che, in data odierna, sono pervenute, nelle mani del presidente del Consiglio di Amministrazione, lecon effetto immediato delper impegni professionali e personali che non gli consentirebbero di svolgere le proprie mansioni con la dovuta diligenza. Fortarezza saràin qualità di membro supplente più anziano.Il consiglio di amministrazione comunica che procederà al reintegro del sindaco supplente secondo le disposizioni normative e statutarie. La società comunica, inoltre, che è ancora in corso la ricerca dell’EGA e che, come comunicato in data 25 novembre 2023, Envent Italia Sim resterà in carica fino al 31 marzo 2024 (compreso).Alla data odierna e sulla base delle informazioni disponibili, Fortarezza non risulta detenere azioni della società.