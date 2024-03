Finlombarda, Mascetti (Presidente): supportiamo imprese sotto il segno di innovazione e sostenibilità

(Teleborsa) -quella di, in un momento, tra l'altro, dinel quinquennio 2ha, infatti,con rperdei qualiNumeriche testimoniano il fcome sottolinea ilintervistato da Teleborsa.tanto più nel fronteggiare il complesso scenario attuale, il nostro ruolo - spiega Mascetti - consiste nel, i programmi di investimento e sviluppo delle– oggi scoraggiati dalle incerte prospettive e dall'accresciuto costo del denaro – con particolare attenzione a quelli volti all'innovazione e alla sostenibilità, nonché incrementarne laagendo come “strumento” anticiclico e a compensazione di quanto il mercato momentaneamente non riesce a fare. Offriamo un'opportunità aggiuntiva e complementare per i fabbisogni di finanziamento delle imprese, anche in compartecipazione con il cicordo che a fronte di 1 euro stanziato da Regione Lombardia,in particolare, isui quali si snoda la nostra attività: Prodotti Agevolati, (finanziamenti abbinati a garanzie e/o contributi a fondo perduto o solo contributi a fondo perduto), Prodotti di Intermediazione (si tratta di prodotti di finanza strutturata e alternativa tra i quali minibond e basket bond, finanziamenti in pool, finanziamenti “standalone”), Servizi per la competitività delle piccole e medie imprese della Lombardia.Nell'ambito del- prosegue il Presidente - Finlombarda ha affiancato Regione Lombardia nella gestione di nove strumenti finanziari per la ricerca e sviluppo, lo sviluppo internazionale e l'attrazione degli investimenti, l'accesso al capitale di rischio, l'efficientamento energetico degli impianti produttivi, lo sviluppo aziendale e l'avvio di impresa, il microcredito, il rafforzamento delle filiere produttive e la transizione verso modelli innovativi e sostenibili, che prevedono uno stanziamento di 400 milioni su un miliardo di euro complessivi per la competitività del territorio nel settennio 2021-2027.Sul fronte deifinanziati con provvista propria, oltre a consolidare strumenti come i finanziamenti in pool (Syndicated loans), finanziamenti chirografari o ipotecari (Plain Vanilla) e Minibond, nel 2023 sono state introdotte nuove iniziative, tra cui Crowdfunding Minibond per i piani di investimento aziendali anche di importo contenuto e Re-Impresa a supporto delle imprese in temporaneo periodo di crisi, e sarà attivato nel corso di quest'anno un basket bond per le filiere lombarde.Infine, nell'ambito ', Finlombarda ha fornito consulenza a assistenza gratuite alle Pmi su innovazione e sostenibilità attraverso i progetti Simpler e Open Innovation Lombardia, veicolando oltre 500 proposte di collaborazione internazionale, supportando più di 50 progetti di innovazione a impatto sociale e 96 challenge di impresa nazionali e internazionali (dal 2020), organizzandoL'iniziativa, che si è tenuta a novembre 2023, ha coinvolto oltrepromuovendo collaborazioni e investimenti"."Lo scorso novembre, l'agenzia di rating Fitch Ratings ha confermato per Finlombarda, il rating di lungo termine pari a “, riflettendo il miglioramento del giudizio 'stand-alone credit profile' (SCP) della società da bb- a bb. Si tratta - sottolinea Mascetti - "che riflette ildel management nel perseguimento della mission istituzionale a sostegno del territorio con una crescita del portafoglio, mantenendo al contempo un'elevata qualità e conferma"In qualità di sottoscrittore del Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile (SviS) di Regione Lombardia, Finlombarda - prosegue il Presidente - si è impegnata a realizzare un'operativitàattraverso azioni incentrate su economia circolare, transizione ecologica e finanza sostenibile e a coinvolgere i sottoscrittori del protocollo SviS per stimolare investimenti sostenibili da finanziare con risorse pubbliche e private. E' in quest'ambito, sottolinea ancora il Presidente, che Finlombardad è soggetto gestore degli strumenti finanziari a valere su fondi europei del PR FESR 21-27.Offre,i per migliorare il livello di innovazione e sostenibilità offerti nell'ambito del progetto Simpler (Enterprise Europe Network), del quale Finlombarda è coordinatore, organizza cicli disu Open Innovation Lombardia dedicati agli “strumenti e risorse per la crescita sostenibile”, valorizza i progetti del territorio e tecnologie in risposta agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile della UN Agenda 2030 per la sezione Lombardia 2030 della piattaforma partecipativa regionale Open Innovation Lombardia, supportando il lancio di sfide in tema di sostenibilità e innovazione sociale di aziendei (come ad esempio, LIDL, A2A, Danone, Roompot, Aspen) sulla piattaforma partecipativa regionale Open Innovation Lombardia nella sezione Open Challenge.Infine, tengo a sottolineare cheper la promozione di investimenti sostenibili sul territorio lombardo e sostiene l'ecosistema dell'innovazione con offrendo a Regione Lombardia servizi di assistenza e supporto nella definizione e nell'attuazione delle politiche regionali di sviluppo del territorio sulle tematiche relative alla ricerca e innovazione e con l'adesione alla reteconclude Mascetti.