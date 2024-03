Guai per Trump: non riesce a coprire cauzione da 464 milioni

(Teleborsa) -che non riesce a trovare una compagnia assicurativa che garantisca la cauzione da 464 milioni di dollari stabilita dalla sentenza del processo aLo hanno comunicato i suoi avvocati - secondo quanto riporta la Cnn - ad una corte d'appello di New York, che hanno riferito di aver contattato 30 istituti assicurativi per coprire la somma, chiedendo un rinvio dei termini, in scadenza alla fine del mese."L'importo della sentenza, compresi gli interessi, supera ie pochissime società di fideiussione prenderanno in considerazione una cauzione che si avvicini a quella grandezza", hanno scritto gli avvocati di Trump per i quali i potenziali garanti della cauzione stannoIntanto, prosegue la corsa del Tycoon verso le elezioni presidenziali in programma iha detto nelle scorse mettendo in guardia gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione, dal palco dell'Ohio in discorso in cui ha definito il giorno del voto la data più importante della storia americana, uno spartiacque che segnerà il futuro degli Stati Uniti.Assicurando un'azione rapida e decisa sul fronte dell'immigrazione non appena tornerà alla Casa Bianca, l'ex presidente ha anche usato parole a dir poco dure contro i migranti illegali che attraversanoil Paese.