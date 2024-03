OPEN FIBER, a Cancello e Arnone arriva la fibra ottica

(Teleborsa) - Al via afinanziato con i fondi del PNRR per rendere disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento diprevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 462 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 650 unità immobiliari. I cantieri per la posa della fibra ottica interesseranno l’intero territorio comunale.La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fibere permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese.L’intervento su Cancello ed Arnone prevede il riuso di infrastrutture già esistenti e limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera."Le reti di comunicazione sono ormai fondamentali per ogni Paese moderno e potenziarle significa– dice il-. Dal lavoro allo studio, oggi tutto è correlato alla fibra ottica e potenziarla significa contribuire al processo di ammodernamento non solo dei territori, ma anche favorire la crescita dei cittadini"."Sono felice che questo progetto possa portare benefici in quanto tutti gli sforzi dell’Amministrazione hanno come scopo ultimo la progressione di tutta la comunità e dei sistemi messi a sua disposizione", aggiunge"L’obiettivo di Open Fiber è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità - spiega-. Una migliore connettività può favorire lo sviluppo economico locale. Le imprese possono sfruttare la fibra ottica per migliorare le loro operazioni, espandere il loro mercato online e offrire nuovi servizi digitali, così come sono numerosi i vantaggi per i cittadini e i professionisti di Cancello ed Arnone che fanno un uso frequente di Internet per lo svago e il lavoro".