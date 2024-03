Opera Prima, "Il futuro che sono" è il tema del concorso: i giovani scrivono il futuro

Credem

(Teleborsa) - Ha come tema, la quinta edizione del concorso di scrittura creativapromosso dall'Istitutoente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, lanciato nel 2019 e rivolto alle studentesse e agliIn particolare, in questa edizione,, nata dalla collaborazione tra l’Istituto Toniolo e l’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, il progetto sull’informazione consapevole del(Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore). Tale iniziativa ha l’obiettivo di favorire unsu come cambierà il modo di informarsi sui più importanti aspetti della vita, in linea con le finalità dell’Osservatorio.Più in dettaglio, agli studenti universitariTerminata la fase di selezione, la giuria composta da(direttrice Almed),(docente ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi) e Marco Lombardi (direttore della Scuola di giornalismo) dell’Università Cattolica, valuterà gli elaborati per selezionare“Crediamo nel valore del dialogo intergenerazionale e nel potere che le storie e le esperienze condivise di ogni persona possano avere nel costruire una società migliore. All’interno del nostro Gruppo lavoriamo molto su questa tematica e sostenendo questa iniziativa vogliamo favorire in modo concreto ed ancor più esteso il confronto tra i giovani e chi ha più esperienza per riflettere e creare consapevolezza su temi importanti come l’informazione, il lavoro e le relazioni, ha dichiarato Luigi Ianesi, responsabile relazioni esterne di Credem. “Attraverso lo scambio reciproco di esperienze e sensibilità possiamo contribuire a promuovere una società più coesa e inclusiva, in cui le diverse generazioni possano collaborare per affrontare le sfide del presente e del futuro favorendo il benessere della collettività, ha concluso Ianesi.”è da sempre attento al mondo della scuola e dell’educazione” sostienesegretario generale dell’Istituto“Da anni promuove iniziative di formazione e orientamento per gli studenti e gli insegnanti. Il concorso di scrittura creativa Opera Prima ha una forte valenza formativa, in quanto propone ai partecipanti un percorso di educazione alla lettura e alla scrittura anche in chiave orientativa, attraverso webinar e incontri con esperti del settore e scrittori. Attraverso la partecipazione al concorso, gli studenti possono sviluppare abilità e competenze di scrittura in forme espressive diverse. L’attività viene riconosciuta da diversi istituti scolastici come Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Anche i premi hanno valore formativo con la proposta di laboratori e residenze d’autore nel contesto di festival letterari e cinematografici come Lecco Film Fest, e Pordenone Legge. Il Concorso Opera Prima si è distinto nelle suei, conclude Fusi.La cerimonia di premiazione si terrà il 16 maggio alle ore 15.30 presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. All’evento sono invitati glpartecipanti e potrà essere seguito anche in diretta streaming per consentirne la fruizione a chi non potrà seguirlo in presenza. Ad ogni studentefirma di punta della Gazzetta dello Sport e autore di libri di successo per adulti e per ragazzi, che condividerannoL’iniziativa è aperta a